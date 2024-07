Travis Scott anuncia show em São Paulo - Reprodução / Instagram

Travis Scott anuncia show em São PauloReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 18:37 | Atualizado 30/07/2024 19:15

Rio - Travis Scott, de 33 anos, fez um show ao ar livre em Milão, na Itália, na última terça-feira (23), em que a exaltação dos fãs causou tremores no local. Moradores da região relataram nas redes sociais terem tido "sensação de terremoto", mas o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia do país não relatou atividade sísmica naquela noite. A apresentação aconteceu no Hipódromo Snai La Maura e faz parte da turnê "Circus Maximus Tour".

Internautas contaram que perceberam o chão tremer. "Eu sou o único que ouviu o terremoto em Milão?", disse um. E outra afirmou: "Dois tremores de terremoto em minutos". Enquanto uma terceira questionou: "Só eu senti três belos tremores de terremoto em Milão?".

O artista postou no Instagram um vídeo que capturou todo o estádio, mostrando um mar de luzes de celulares. O show esgotado contou com 80 mil pessoas. O "abalo" foi provocado, provavelmente, pelo público se movendo ao mesmo tempo, segundo os jornais italianos, e este não seria um episódio novo. Em 2023, ocorreu a mesma situação, também em Milão, em junho e, em agosto, em outra apresentação do cantor, em Roma.

Travis Scott é uma das atrações do Rock in Rio e vai fazer um show solo no Brasil em setembro deste ano, no Allianz Parque, em São Paulo.