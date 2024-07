Zélia Duncan com Jô Soares e Flávia Soares - Reprodução/Globoplay

Zélia Duncan com Jô Soares e Flávia SoaresReprodução/Globoplay

Publicado 30/07/2024 15:30

Rio - Casada com Flávia Soares, ex de Jô Soares, Zélia Duncan admitiu que sentia ciúmes da amizade dos dois, já que a mulher frequentava sempre a casa do apresentador, mesmo após o fim do casamento.

No quarto episódio da série documental "Um Beijo do Gordo", disponível no Globoplay, a publicitária conta que pediu a Jô que convidasse sua então namorada para um jantar na casa dele, para que pudessem se conhecer melhor.

A partir daí, Zélia ficou mais tranquila, se aproximou do apresentador e chegava a brincar com ele: "Somos um trisal".

"Acho que a partir do momento em que a Flávia conseguiu me inserir de alguma maneira, eu relaxei completamente. Porque antes eu ficava meio.... 'caramba'. Ficávamos uma semana juntas e, de repente, ela vai para lá, imagina o que era aquele lugar, na minha cabeça era ainda maior.... Era o apartamento do Jô e da Flávia, o apartamento que ela escolheu e essa relação tão simbiótica e tão profunda, eu não conseguia desfrutar do jeito que passei a desfrutar. Então foi muito libertador, eu falava de personagens dele, ele contava histórias", conta Zélia.

A cantora acompanhou com Flávia e Dráuzio Varella, médico e amigo de Jô, os últimos dias de vida do artista, que morreu em 2022, aos 84 anos, em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês.



"Todos os momentos ali foram muito bonitos, embora muito tristes. Eu lembro de estarmos eu, Flávia, Dráuzio e Carlos (Jardim, o médico responsável por Jô) na UTI, e ele com extrema lucidez, falando o que queria e não queria", recorda Zélia.

"Eu tentava falar algumas coisas para ele. Eu disse 'nossa, Jô, você já parou para pensar o quanto de alegria, de risada, você já proporcionou para as pessoas? Sabe o que isso vale?'. E ele disse: 'é mesmo, né?' 'Sim, você fez isso.'", completou a cantora, emocionada.