Michel Teló e Thais Fersoza fazem festa dupla para os filhos Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 15:24

Rio - Michel Teló e Thais Fersoza fizeram uma festa de aniversário dupla para celebrar os aniversários dos filhos, Melinda, que completará 8 anos na quinta-feira (1), e Teodoro, que fez 7 anos no dia 25 de julho. A festa foi realizada na segunda-feira (29), no Rio e contou com a presença de amigos e familiares.



"Celebramos nossos amores: 7 anos do Teodoro e 8 anos da Melinda! Como o tempo passa rápido… Obrigada, Papai do Céu, por filhos tão maravilhosos! Vocês são nosso maior sonho realizado, a melhor coisa desse mundo! Obrigada por serem exatamente do jeitinho que são… Com suas personalidades tão marcantes. A gente ama muito ser pais de vocês e nos sentimos verdadeiramente abençoados e gratos", escreveu o casal em um post compartilhado nas redes sociais.



"Viva vocês! Viva nossa família! Obrigada Senhor!!! E obrigada a todos que compartilharam desse momento especial com a gente.. foi mágico!", afirmaram.



A festa teve dois temas: Pokémon, para Teodoro e Alice no País das Maravilhas para Melinda.