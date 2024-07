Péricles e Lidy Faria celebram 7 anos de casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 30/07/2024 13:09 | Atualizado 30/07/2024 13:11

Rio - Péricles e Lidy Faria renovam votos de casamento, nesta terça-feira (30), com festa e a presença de familiares e amigos. A mulher do pagodeiro já iniciou as comemorações com um textão declarando todo o seu amor ao marido.

"Chegou o nosso GRANDE dia meu amor. Dia de renovar os nossos votos, de renovar a nossa certeza diária, de renovar o nosso presente de Deus….Eu te amo com todas as minhas forças, hoje, sempre, infinitamente. Que essa chuva que cai seja para nos abençoar cada vez mais e levar tudo de ruim que nos cerca", iniciou Lidy.

Juntos, eles são pais de Maria Helena, de 4 anos. "Hoje é um dia abençoado e preparado por Deus para celebrar mais uma vez o nosso amor. Viva as nossas bodas de latão! 7 anos de muita felicidade ao seu lado", concluiu

"E nós prontos para testemunhar esse momento Bençãos infinitas", comentou o cantor Xanddy. Preta Gil também reagiu à publicação: "Tô indo agarrar vocês".