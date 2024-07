Andressa Urach choca web ao fazer cirurgia para dividir a língua em duas - Reprodução / Instagram

Andressa Urach choca web ao fazer cirurgia para dividir a língua em duasReprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 18:47 | Atualizado 30/07/2024 18:51

Rio - Andressa Urach, de 36 anos, fez uma bifurcação na língua e mostrou o resultado nesta terça-feira (30) no seu Instagram. A influenciadora contou que está se recuperando do procedimento que aconteceu ontem, não está conseguindo falar e está sentindo dor na região.

"Um dia pós bifurcação da língua! Está doendo, inchado, não consigo falar, salivando bastante. Dificuldade de engolir. Consegui hoje tomar sopa batida no liquidificador, tentei tomar sorvete, mas não consegui", escreveu ela.O procedimento trata-se de dividir a língua no meio, ficando em duas partes. Nos comentários da publicação, Andressa foi alvo de várias críticas."Mas por que fazer isso na língua, gente, que loucura", disse um seguidor. "Desculpe, mas me assustei", declarou outro. "Por que fez isso, linda? Meu Deus! Você já é tão bonita, não precisa de certas coisas a mais", acrescentou mais uma. "Nada é tão ruim que não pode piorar", afirmou a internauta.