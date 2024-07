Cantora Maiara revela que parou de tomar remédios para dormir - Reprodução / Instagra

Publicado 30/07/2024 16:05

Rio - A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (30), que usava medicamento para dormir, mas que, atualmente, está conseguindo deixá-lo de lado. A sertaneja também contou que está descansando melhor.

"Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", começou a artista.

"E aí agora estou dormindo mais do que a cama. Eu descobri que eu durmo mais do que a cama sem os remédios. Mas está sendo maravilhoso, porque estou tendo insights, sonhos, coisas que eu não tinha mais. Eu estava muito elétrica. Para levantar da cama hoje... Só o Renato para me acordar", acrescentou.

A artista também contou que vai mudar sua rotina de alimentação, a ayurvédica, do sistema de Medicina tradicional da Índia e que surgiu há mais de quatro mil anos. "Daniela cuidará da minha alimentação, porque ela é formada em medicina ayurvédica. A esposa do Rick, que cuida também dos meus treinamentos, e faz toda parte de ioga, porque eu preciso ir para a academia, ganhar uma massa", explicou.