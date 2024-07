Giovanna Lima oficializa mudança para São Paulo - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 20:41

Rio - Giovanna Lima oficializou sua mudança para São Paulo há uma semana e usou as redes sociais para comemorar a marca. Nesta terça-feira (30), a ex-'BBB' reuniu alguns registros do período, incluindo a ajuda que recebeu de Lucas Pizane para levar os pertences dela para o apartamento.

"Dump da primeira semana em São Paulo e já digo que há amor aqui sim", escreveu ela na legenda da publicação com cliques de seu período na capital paulista. Entre os registros, estão ainda uma ida à feira, perrengues da mudança e as chaves do apartamento.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Giovanna pelo novo passo. "Feliz por cada conquista e cada passo pra sua felicidade. Você merece o mundo todinho", escreveu Lucas Pizane. "Tão feliz por estar acompanhando suas conquistas. E que venham muito mais", disse um perfil. "Parabéns, meu amor. Muito feliz com tudo que o que você está vivendo", comemorou outro.