Virginia e Zé Felipe combinam estampas das roupas com a filhasReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2024 18:21 | Atualizado 30/07/2024 18:24

Rio - Virginia, Zé Felipe e as filhas Maria Alice e Maria Flor combinaram o look da marca italiana Dolce & Gabanna para curtirem uma festa de um ano nesta terça-feira (30).

As roupas são caríssimas e custam milhares de reais, mesmo assim, alguns seguidores não pouparam a escolha da família e compararam as peças a pijamas: "De primeira pensei que estivessem prontos para dormir kkkk Depois da legenda pensei que era festa do pijama", disse uma seguidora. O cmentário rendeu mais de 1.300 curtidas.

"Pensei o mesmo quando vi a primeira foto", reagiu outra internauta.

Só a calça de sarja de seda com estampa usada por Zé Felipe custa R$ 9.945. O short de Maria Alice sai por R$ 2065 e o vestido de Maria Flor custa R$ 2753.

"O valor desse look resolveria meus problemas", comentou uma seguidora.