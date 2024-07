Eduardo Sterblitch dublará papel de Michael Keaton em ’Os Fantasmas Ainda se Divertem’ - Divulgação

Publicado 30/07/2024 17:08

Rio - Responsável por interpretar Beetlejuice no teatro, Eduardo Sterblitch agora dará voz ao personagem na versão dublada de "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", continuação do sucesso dos anos 1980. O anúncio foi feito pela Warner Bros. Pictures e celebrado pelo ator nas redes sociais, nesta terça-feira (29).

"Besouro Suco! Besouro Suco! Besouro Suco! Eu tanto chamei, que aconteceu! Vou dublar o fantasma mais famoso do pedaço nas telonas. Espero você nos cinemas!", vibrou Sterblitch em seu perfil no Instagram. O longa, dirigido pelo grandioso Tim Burton, chega aos cinemas brasileiros em 5 de setembro.

"Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" conta uma nova história da família Deetz, que volta para a icônica casa em Winter River após uma inesperada tragédia. Lydia enfrenta um novo problema quando sua filha adolescente se rebela e descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, onde o portal da vida após a morte é aberto, dando ao arteiro morto-vivo a brecha perfeita para trazer seu caos ao mundo dos vivos.

Na sequência, Michael Keaton retorna ao papel icônico do fantasma amado, ao lado da atriz indicada ao Oscar, Winona Ryder, como Lydia Deetz, Catherine O'Hara no papel de Delia Deetz, e dos novos membros do elenco: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega e Willem Dafoe.