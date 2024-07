Maya Massafera posa no Porto da Barra, em Salvador - Reprodução/Instagram

Maya Massafera posa no Porto da Barra, em SalvadorReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2024 14:01

Rio - Maya Massafera compartilhou com seus seguidores do Instagram uma sequência de fotos curtindo momentos de lazer no Porto da Barra, em Salvador, com um look grifado da marca francesa Louis Vuitton.

fotogaleria

A influenciadora de 43 anos, que realizou a cirurgia de transição de gênero esse ano, recebeu elogios de amigos e fãs e também comentários de haters.

"Gata", comentou Bia Miranda. "Amo", disse Thaís Carla. Gominho, que aparece em uma das fotos com Maya escreveu: "Amei esses nossos dias".

Escolha do nome

Maya Massafera contou aos seus seguidores sobre como escolheu seu nome após a transição.



"Perguntei para a minha mãe qual o nome que ela tinha pensado em me dar se ela fosse escolher. Ela falou que ela não pensou em outro, foi direto o meu nome falecido. A minha mãe falou: 'Escolhe você uns nomes que você gosta, e aí desses nomes eu escolho qual eu quero'", explicou.

A influenciadora contou que gostava de Luna, que significa lua em italiano. "Estava em dúvida de Luna e Maya. Maya, quando eu fiquei sabendo desse nome, comecei a pesquisar tudo. Eu fiquei louca com esse nome, porque Maya significa guerreira, mãe, rainha, é uma deusa. Ela foi a rainha dos Maias. O significado de Maya é maravilhoso".