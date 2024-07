Cantora gospel Camila Campos luta no tratamento contra o câncer de mama - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 10:56

Rio - Camila Campos, de 29 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram, um vídeo em que fala como vem enfrentando o tratamento contra o câncer de mama. As imagens mostram a cantora gospel raspando o cabelo, muito emocionada. Ela foi diagnosticada com a doença já avançada, após o fim da gestação da sua filha caçula, Sofia, na última quarta-feira (24).

"A beleza do processo… Raspar o cabelo não tem a ver necessariamente com o externo, com a beleza ou a nossa autoestima. No meu caso, ficar careca é autenticar um diagnóstico. É se olhar no espelho e se enxergar como um paciente oncológico. Porém, tudo muda se você tem a perspectiva de Deus em seu coração. O pai celestial não vê como o homem vê", escreveu Camila, que é casada com o ex-jogador Leo Zaqueiro e mãe de Bela, de 2 anos.