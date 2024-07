Eliana relembra participação de Rayssa Leal em programa: ’Estarei sempre te aplaudindo’ - Reprodução / Instagram

Eliana relembra participação de Rayssa Leal em programa: ’Estarei sempre te aplaudindo’Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 08:07

Rio - A apresentadora Eliana, de 51 anos, utilizou as redes sociais, neste domingo (28), para relembrar quando Rayssa Leal, 16, foi ao seu programa quando tinha apenas 9 anos. A loira, que comandava a atração no SBT que levava seu nome, mostrou toda a sua torcida para a atleta nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.



"Em 2017 tive o prazer de receber a Rayssa Leal e seu pai em meu programa. Ela viralizou nas redes sociais vestida de 'fadinha' e andando de skate. Na época, era uma criança tímida e já mostrava muito talento. Ela virou mais um motivo de orgulho feminino ao vermos uma skatista tão jovem trazendo duas medalhas olímpicas com tão pouca idade. Rayssa tem apenas 16 [anos]". iniciou Eliana no Instagram.