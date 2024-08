MC Poze do Rodo foi absolvido pela justiça sobre acusação de envolvimento com tráfico - Reprodução / Instagram

MC Poze do Rodo foi absolvido pela justiça sobre acusação de envolvimento com tráficoReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 21:57 | Atualizado 01/08/2024 22:10

Rio - MC Poze do Rodo, de 25 anos, compartilhou com seus fãs, nesta quarta-feira (31), a decisão da justiça em absolvê-lo da acusação, feita em 2020, de que ele estaria envolvido com tráfico de drogas. O cantor publicou nos stories do Instagram um print do momento em que soube da notícia e confessou que ser preso era seu maior medo por ficar longe da família. "Paz, justiça e liberdade", celebrou.

"Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas!", declarou o artista.

O carioca também desabafou: "Meu maior trauma, medo, pavor é ser preso. Eu fiquei lá 7 dias longe da Júlia recém-nascida e fiquei maluco, quase não aguentei. Eu não me vejo nunca mais naquele lugar, eu não me vejo nunca longe da minha FAMÍLIA SAGRADA".

A prisão que MC Poze mencionou não tem relação com o processo do qual ele foi absolvido. O episódio aconteceu durante um show na cidade de Sorriso, Mato Grosso, em que foi detido, pois, segundo a Polícia Militar, o evento teria sido realizado por uma organização criminosa.

No caso sobre o qual ele comemora a decisão judicial, o cantor estava sendo acusado, no Ministério Público, de fazer parte do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. Uma ocasião importante para a denúncia ocorreu, em 2020, no Morro do Jacaré, quando o cantor participou da festa de aniversário de Felipe Ferreira Manoel, mais conhecido como Fred, que, na época, era um dos grandes nomes do tráfico no Jacarezinho, no Rio de Janeiro.