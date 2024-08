Cardi B anuncia gravidez de terceiro filho - Reprodução / Instagram

Cardi B anuncia gravidez de terceiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 18:40 | Atualizado 01/08/2024 21:04

Rio - Cardi B, de 31 anos, anunciou no Instagram, nesta quinta-feira (1º), que está grávida pela terceira vez. A revelação foi feita horas depois de ser confirmado, através de comunicado da assessoria de imprensa dela, o segundo pedido de divórcio com o rapper Offset, de 32 anos. Antes disso, circulavam rumores de que a cantora teria sido traída por ele, com quem já tem dois filhos, Kulture, de 6 anos, e Wave, de 3. A postagem sobre a gravidez não citou o nome do ex-marido.

"Com todo final, vem um novo começo!", exclamou Cardi B quando fez o anúncio do novo filho.

A rapper também agradeceu: "Estou muito grata de compartilhar essa temporada com vocês, vocês me deram mais amor, mais vida e renovaram minhas forças. Me lembraram que posso tudo! Me lembraram que nunca preciso escolher entre vida, amor e minha paixão. Amo tanto vocês e mal posso esperar para que vocês testemunhem o que me ajudaram a conquistar, o que me ajudaram a fazer!"

E fez uma declaração especial para os três filhos: "É muito mais fácil tirar as reviravoltas, reviravoltas e testar a vida, mas tu, o teu irmão e a tua irmã me mostraram por que vale a pena avançar!".

Cardi B e Offset se casaram em setembro de 2017. Em live no Instagram, em dezembro do último ano, a rapper já havia dito que estava solteira.