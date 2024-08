Fabiana Justus celebra sucesso da cirurgia para retirada de nódulos na tireoide - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 15:41

Rio - Fabiana Justus fez nesta quinta-feira (1º) uma cirurgia para retirada de um nódulo benigno na paratireoide. No Stories do Instagram, a influenciadora celebrou o sucesso do procedimento.