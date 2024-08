Filho caçula de Rihanna e A$AP Rocky completa 1 ano - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 22:53

Rio - A$AP Rocky usou as redes sociais para celebrar o aniversário de 1 ano de Riot Rose Mayers, caçula fruto do relacionamento com a cantora Rihanna. Nesta quinta-feira (1º), o rapper compartilhou momentos raros do filho no Instagram.

"Feliz primeiro ano para o meu segundo filho Riot Rose Mayers", escreveu A$AP na legenda da publicação que reúne registros do menino em casa, sem grandes produções, e até um vídeo em que Rihanna parece ter acabado de trocar a fralda do pequeno.

Nos comentários, os internautas se derreteram com os cliques e comemoraram o aniversário. "Único rapper que pode se aposentar e ainda estar moda", escreveu um perfil. "Adoramos ver pai e filho se unindo", disse outro. "Obrigado por cuidar dos nossos filhos da forma que você cuida. Muito maridão", elogiou com tom de brincadeira um terceiro.