Camilla de Lucas brinca com altura de Rebeca Andrade e Flavia SaraivaReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 20:59

Rio - Camilla de Lucas divertiu os seguidores ao compartilhar um registro ao lado de Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, nesta quinta-feira (31). Após as ginastas participarem da final individual nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que terminou com a medalha de prata de Rebeca , a influenciadora relembrou o encontro com as meninas e brincou com a altura delas.

As três, que se encontraram na Sapucaí durante o Carnaval, têm uma diferença considerável de altura. Enquanto Camilla mede 1,79 m, Rebeca tem 1,55 m e Flavinha 1,45 m. No Instagram, a influenciadora publicou um vídeo em que fica em pé ao lado das ginastas. "Como elas pulam tão alto?", riu ela, que continuou: "Meninas, vocês são gigantes!".

Nos comentários, os internautas também brincaram com a diferença de altura. "Camilla você parece uma gigante de três metros", riu um perfil. "Chocada com a diferença hahaha e o melhor…. fui pesquisar e a Rebeca tem a minha altura", se preocupou outro. "As brabas tem nome e eu posso provar", escreveu um terceiro.