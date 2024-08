Preta Gil dançou ao som de Bahia, de Ivete Sangalo, de topless - Reprodução / Instagram

Preta Gil dançou ao som de Bahia, de Ivete Sangalo, de toplessReprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 16:46 | Atualizado 01/08/2024 16:47

Rio - Preta Gil usou as redes sociais para registrar uma tarde na piscina com os amigos, nesta quinta-feira (1º). Para curtir o dia ensolarado, a cantora fez um topless e surgiu sem a parte de cima do biquíni nos Stories, do Instagram.

Gominho, Soraya Rocha, Sabrina Rocha e o modelo João Modesto, que já foi apontado como affair da artista, também estavam no momento de descontração. "Dia lindo! No sol está calorzinho. Estou fazendo topless", disse Preta nos Stories ao som de "Bahia", de Ivete Sangalo.