Publicado 01/08/2024 14:30 | Atualizado 01/08/2024 14:33

Rio - Andressa Urach é capa da revista Playboy Noruega e fez um ensaio inspirado na realeza. A modelo e influenciadora compartilhou a imagem em suas redes sociais e comemorou o título de "Rainha do conteúdo adulto".

"É com imensa alegria e orgulho que compartilho com vocês que fui escolhida para ser a capa da Playboy Noruega, além de receber o título de Rainha do Conteúdo Adulto. Me inspirei na monarquia para o ensaio, trazendo um toque de realeza para as fotos", iniciou ela na legenda, nesta quinta-feira (1).

Urach disse que criar conteúdo adulto é ir além de apenas gravar vídeos e fazer fotos. "É uma arte. Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação. Agradeço a todos pelo apoio e por estarem sempre ao meu lado nessa jornada incrível!", concluiu.

Bifurcação da língua

Essa semana, Andressa surpreendeu seus seguidores ao aparecer com a língua cortada. O procedimento, chamado bifurcação, que dá um resultado de "língua de cobra" foi uma decisão dela para dar e ter mais prazer e ainda para investir em conteúdos adultos mais ousados.