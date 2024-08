Leandra Leal - Reprodução / Instagram

Leandra Leal Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 22:35

Rio - Leandra Leal encantou os seguidores ao exibir o barrigão de gravidez em uma foto compartilhada pelo marido dela, Guilherme Burgo, com quem é casada desde 2023. No Instagram, o fotógrafo publicou a imagem e aproveitou para se declarar para a amada.

fotogaleria

Em preto e branco, Leandra esconde o rosto atrás de uma câmera e usa apenas um top com kimono aberto, onde exibe o barrigão de quem está prestes a dar à luz. "Você, inventa, cria, gera. Materna, gesta. É vida sempre. É sempre boa hora. Te amo, Leandra Leal. Gerar: verbo. 1. transitivo direto: dar existência a; fazer nascer; procriar. 'g. filhos'. 2. transitivo direto: brotar, germinar. 'g. frutos'", se declarou Guilherme na legenda.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com o barrigão da atriz, que é mãe adotiva de Júlia, de 10 anos, e está grávida pela primeira vez de um menino. "Criamos. Te amo", se derreteu Leandra. "Todas as bênçãos para vocês", escreveu um perfil. "Meus Deus, que grávida linda. Me emocionei", disse outro. "Lua Cheia linda!", brincou um terceiro.