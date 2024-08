Giovanna Pitel renova contrato com a Tv Globo - Reprodução / Instagram

Publicado 01/08/2024 12:02

Rio - Giovanna Pitel de 24 anos, tem um grande motivo para comemorar. A ex 'BBB', que apresentou o programa "Na Cama com Pitanda", do Multishow, com Fernanda Bande, renovou o contrato com a TV Globo, nesta semana. Ela confirmou a informação através do Instagram e celebrou a fase atual da carreira.

"Encaro cada passo na vida com uma onda de entusiasmo e otimismo e, nesse momento, não poderia estar mais feliz! Estou certa que será um caminho de grandes oportunidades e desafios emocionantes. Celebro essa conquista e todas as que estão por vir, certo de que junto com o time Globo traçaremos um caminho de grandes sucessos! Estou ansiosa pelo que virá e não vejo a hora de compartilhar novas emoções com todos os que fizeram, fazem e farão parte dessa jornada", declarou Giovanna Pitel.