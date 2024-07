Ex-BBB Beatriz Reis, Bia do Brás - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 10:01 | Atualizado 31/07/2024 10:06

Rio - Beatriz Reis, a Bia do Brás, teve o contrato renovado e seguirá sendo agenciada comercialmente pela Globo. O destino da ex-BBB é diferente do que aconteceu com Davi Brito, campeão do "BBB 24", que encerrou o vínculo com a emissora nesta quarta-feira (30).

"E chegou o dia Brasil!!! Com toda a minha alegria e gratidão, realizo o sonho de fazer parte da família Globo. Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada. Para mim, é uma honra fazer parte desse time. Vou continuar dando o melhor de mim para conquistar muito mais. Agora, o céu é o limite", escreveu a paulista, em um comunicado publicado nesta quarta-feira.De acordo com a emissora, Bia fechou parcerias com nove marcas de diversos segmentos e será representada comercialmente pela Globo em campanhas publicitárias em todas as plataformas, incluindo redes sociais.Quebrando a tendência habitual de continuidade com vencedores do reality show, o baiano não teve seu contrato estendido. A partir de agora, o ex-brother será representado por sua irmã, Raquel Brito, que já gerenciava suas redes sociais e assessoria de imprensa desde janeiro.Cabe lembrar que a Globo enfrentou alguns problemas com Davi. Após sair da casa mais vigiada do Brasil, ele afirmou que teria um programa da emissora, o que foi negado, e fez propaganda para o Balanço Geral, da Record TV, o que é proibido pela Globo. Além disso, mesmo possuindo nove milhões de seguidores no Instagram, alguns marcas não demonstraram interesse em fechar acordos com ele.