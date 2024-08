Zezé Di Camargo acompanha ultrassonografia de Graciela Lacerda - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 20:48

Rio - Ao lado de Zezé Di Camargo, Graciela Lacerda usou as redes sociais para compartilhar registros da ultrassonografia que fez, nesta quarta-feira (31). No Instagram, a influenciadora mostrou a reação do cantor quando o bebê dos dois apareceu na tela.

"Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo quatro meses no dia 12de agosto! Está tudo bem, graças a Deus! Obs.: será que já é um furinho no queixo?!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos Stories, Graciela disse que o médico a explicou sobre a contagem dos meses na gestação. "Você conta [a gravidez] por semanas e no mês você conta uma data. A previsão do nascimento do bebê é está para dia 12 de janeiro, então todo dia 12 eu conto o mês. Eu estou falando dos dois para vocês, mas as minhas semanas não batem com o dia em que completam os meses", disse.

Em seguida, ela contou que se refere ao bebê como 'ele', mas que ainda não sabe o sexo. Graciela explicou que, embora o médico tenha dito que já dá para ver, nem ela nem Zezé entendem a ultrassonografia e saberão se é um menino ou menina apenas no chá revelação.