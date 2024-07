Brunna Gonçalves e Ludmilla mostram obra da nova mansão que terá quartinho para futuro bebê - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 17:45 | Atualizado 31/07/2024 17:55

Rio - Brunna Gonçalves visitou a nova casa que ela e Ludmilla estão construindo. Nesta quarta-feira (31), a dançarina deu detalhes nas redes sociais sobre o imóvel e contou que o local já tem quartinho, closet e banheiro para o futuro bebê que terão.

"Viemos dar uma olhadinha aqui na obra, tá fluindo. Estamos indo pro terceiro piso, já subimos o segundo. Nossa mansão vai ficar linda, vai ficar tudo, to muito ansiosa. Quando tiver tudo no tijolo eu faço um tour para vocês… contando as horas", disse a bailarina.