Amanda Kimberlly comemora 28 dias da filha com Neymar em novas fotos - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 15:10 | Atualizado 31/07/2024 15:11

Rio - Amanda Kimberlly celebrou nesta quarta-feira (31) os 28 dias de vida da filha Helena, fruto do relacionamento com Neymar. A pequena nasceu no dia 3 de julho, em São Paulo, e teve o parto acompanhado pelo jogador e por Davi Lucca, o primogênito do atleta.