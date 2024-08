Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha da vida real - Reprodução/Instagram

Publicado 31/07/2024 20:22 | Atualizado 31/07/2024 20:25

Rio - Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha da "vida real", reagiu sobre a novidade anunciada por Deborah Secco, nesta quarta-feira (31), de que o filme inspirado na vida dela terá parte 2.

"Tô voltando. Eu estou bem. A justiça dos homens, principalmente a de Deus está feita e tudo está fluindo. Voltei para compartilhar essa notícia maravilhosa e em breve eu voltarei com tudo. Aguardem", escreveu ela, sem dar detalhes sobre o desabafo.

Deborah Secco contou a novidade aos seus seguidores em suas redes sociais: "Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo. Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas", escreveu Deborah em uma publicação.

Polêmica

Raquel está afastada das redes sociais e não posta nada no feed do Instagram desde novembro do ano passado, quando se envolveu em uma polêmica e foi denunciada e acusada de abandono de quatro animais, um cachorro e três gatos num apartamento no centro de São Paulo. Na ocasião, alguns vizinhos disseram que ela teria abandonado os pets no local há pelo menos uma semana.

A defesa dela negou o abandono e disse que ela estava ausente porque passava por um período de dificuldade financeira e estava sem energia no apartamento, por isso precisou dormir na casa de terceiros.