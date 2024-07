Chrissy Teigen, mulher do cantor John Legend, conta como foi descobrir que o filho tem diabetes - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 17:33

Rio - Chrissy Teigen, mulher do cantor John Legend, usou as redes sociais para publicar uma carta aberta sobre a descoberta de diabetes tipo 1 do filho Miles, de 6 anos. No Instagram, nesta quarta-feira (31), ela tocou no assunto depois que o sensor de medição de glicemia apareceu em uma foto que viralizou da família curtindo a ginástica artística nas Olimpíadas de Paris.

Na publicação, a modelo agradeceu o carinho que o filho recebeu dos seguidores dela após a foto ser compartilhada. "Muitos de vocês notaram algo especial em uma foto que postei há alguns dias - Luna, Miles e eu comemorando Simone e a equipe dos EUA. Miles levantou o braço e muitos de vocês estenderam a mão para dizer as palavras mais lindas e incríveis que já testemunhei nesta plataforma", iniciou.

"Vocês notara seu monitor de diabetes tipo 1 e enviaram muito amor e incentivo de todas as maneiras possíveis. Eu já fiquei, e estou, tão impressionado com a gentileza desta comunidade. Eu sei, as coisas poderiam ser muito piores! Muitos pais ao redor do mundo estão passando por coisas incompreensíveis que eu nunca poderia imaginar. Digo isso a mim mesma toda vez que recebemos um alerta vermelho em nossos telefones. E somos tão abençoados por ter tanta ajuda e um apoio maravilhoso, gentil e de grande coração", seguiu.

Em seguida, ela contou como foi a descoberta da doença do pequeno. "Há algumas semanas, nosso Miles estava doente, no hospital, com um terrível caso de shigelose, uma infecção intestinal causada por bactérias presentes em alimentos ou água. Muitos amigos dele também ficaram doentes com isso, pois todos foram para o mesmo acampamento e bom, acontece! Mas os médicos sabiam que algo mais estava errado em seus exames de sangue", explicou.

"Aprendi, desde então, que é assim que muitas crianças acabam sendo diagnosticadas com o tipo 1: indo ao hospital para algo completamente diferente. Depois de mais testes, descobrimos que ele está em um 'período de lua de mel' de uma vida de T1. Ontem à noite, demos para ele a primeira dose de insulina e aqui vamos nós! Um mundo novo e diferente para nós e certamente estamos aprendendo muito na hora. Este post é para agradecer muito pela gentileza. Ajuda muito saber que tantas outras pessoas estão passando pela mesma coisa e ele não está sozinho", agradeceu ela.

Chrissy também compartilhou a página de um livro que leu com Miles, em que o personagem principal convive com a mesma doença que ele. A história em quadrinhos, que fala sobre o primeiro ano de uma criança depois de descobrir a diabetes, mostra um diálogo entre pais e filhos que emocionou a modelo.

"Quando estou pronto para dormir no final de cada dia sempre me sinto seguro e meus pais dizem: Filho, é tão corajoso como você lida com a dor. Você tira todas essas fotos e quase não reclama. Nós dois gostaríamos que pudéssemos fazer mais. Tomaríamos cinquenta doses cada para poupar as próximas duas", diz o diálogo do livro.

Sobre a história em quadrinhos, a modelo disse: "John e eu lemos para Miles ontem à noite e comecei a chorar com esta página e tive que sair da sala para que ele não pudesse me ver chorando. Ele já ama tanto esse livro".