Jojo Todynho anuncia compra de nova casaReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 15:23

Rio - Jojo Todynho, de 27 anos, compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (31), o fim da obra na casa onde mora e anunciou a compra de outro empreendimento. A cantora contou a novidade um dia após rebater novas alfinetadas de Cariúcha, de 33, que disse que ela "não tem mais carreira", durante a entrevista que deu ao podcast De Frente com Blogueirinha.



"Hoje, a bagunça começou cedo aqui em casa. Mudei todo projeto da academia, inventei um vidro. Graças a Deus, chegamos à reta final, a obra está acabando, falta alguns dias para acabar tudo. Como Deus é maravilhoso, vai começar a obra do meu novo empreendimento. O eletricista vai lá para começar a passar as fiações", completou ela mostrando a chave do novo imóvel.



"É muito gostoso ver as nossas coisas acontecendo, é satisfatório ver nossas conquistas. Dois anos de obra e está acabando. Quando achei que iria ter paz, não queria ouvir mais nada de saco de cimento, vou lá e me invento outra coisa. Vamos com tudo", concluiu ela.