Filhas de Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert combinam looks - Reprodução / Instagram

Filhas de Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert combinam looksReprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 19:53 | Atualizado 31/07/2024 19:56

Rio - Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (31), ao compartilhar fotos da sua filha, Manuella, de 5 anos, fruto de seu casamento com o jornalista Cesar Tralli, ao lado de Vicky, de 4, filha de Ana Paula Siebert, vestindo roupas iguais durante um passeio.

fotogaleria

"Gêmeas. Melhores amigas", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. "Princesas, amo muito", comentou Ana Paula Siebert.



Vale lembrar que Manuella e Vicky são irmãs de Rafaella Justus. Ticiane, mãe da jovem, foi casada com Roberto Justus por 8 anos. Agora, o empresário é casado com Ana Paula Siebert e são papais de Vicky. Apesar do casamento com Roberto ter acabado, Ticiane possui uma boa relação com Ana Paula.