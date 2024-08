Sonia Abrão lamenta morte de cachorrinha Chandon - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 18:19

Rio - Sonia Abraão usou as redes sociais para lamentar a morte da cachorrinha Chandon, nesta terça-feira (30). No Instagram, a apresentadora fez uma série de publicações com registros do animalzinho de estimação e emocionou os seguidores com as fotos.

"Adeus, Chandon, minha amiga e companheira! Só deu tempo de um último carinho hoje! Já era a despedida!", escreveu ela na legenda do post que fez ao lado da cachorra. Em outra publicação, ela revelou que o animalzinho a acompanhava na chegada ao trabalho. "Era assim que a Chandon costumava me acompanhar até o camarim, toda manhã quando eu chegava na TV! E agora sem ela?", questionou.

Diferente da foto em que a cachorrinha aparecia à frente dela no corredor, Sonia retirou digitalmente o animalzinho de estimação para representar a falta que ela fará. "Foi desse jeito que me senti hoje ao chegar ao trabalho: que corredor imenso, frio, vazio, sem Chandon, nossa cachorra amiga e companheira há 11 anos, que me levava até o camarim! E vai ser assim pra sempre!", relatou.

Nos comentários das publicações, os seguidores da apresentadora se solidarizaram com a situação de Sonia e enviaram mensagens de carinho. "Sinto muito, sei bem a dor da perda de um anjinho que tanto amamos. Deus conforte seu coração", escreveu um perfil. "Meus sentimentos a você e toda família, Sonia", disse outro.

