Lexa se emociona com surpresa do irmão que fez tatuagem com o nome dela Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 17:10 | Atualizado 31/07/2024 17:12

Rio - O irmão da cantora Lexa, Isaac Araújo, surpreendeu a família com suas novas tatuagens. O jovem eternizou o nome da mãe e das duas irmãs na pele e contou a novidade no almoço nesta quarta-feira (31).