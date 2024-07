Na Grécia, Luciana Gimenez posa de biquíni enquanto admira pôr do sol - Reprodução / Instagram

Publicado 31/07/2024 12:53 | Atualizado 31/07/2024 12:54

Rio - A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para compartilhar alguns registros admirando o pôr do sol, durante a viagem em Mykonos, na Grécia. Recentemente a brasileira estava aproveitando as férias na Itália "Let the sky fall... Today you are mine", escreveu a comunicadora na legenda da publicação. Traduzindo para o português significa: "Deixe o céu cair, hoje você é meu". Para aproveitar o verão europeu, ela usou um biquíni vermelho com a parte de cima no modelo "tomara que caia".