Luciana Gimenez aposta em biquíni de oncinha para curtir verão italiano Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 17:53

Rio - Luciana Gimenez encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques usando apenas um biquíni de oncinha e acessórios. No Instagram, a apresentadora aumentou a temperatura com as imagens publicadas nesta segunda-feira (29).

Curtindo o verão italiano, Luciana foi breve na legenda do post. "O verão está instalado em mim!", escreveu ela, que ainda acrescentou emojis de sol, praia e biquíni nos cliques em que ostenta o corpo sarado. Nos comentários, os internautas ficaram babando com a beleza da apresentadora.

''Seu mais lindo biquíni. Uma felina tem que estar a caráter", afirmou um perfil. "Uau, essa onça é um avião", elogiou outro. "Oh meu Deus, absolutamente deslumbrante. Beleza natural", disse um terceiro.