Juliette batiza pássaro com o nome da irmã que morreu aos 17 anos - Reprodução / Instagram

Juliette batiza pássaro com o nome da irmã que morreu aos 17 anos Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 15:25 | Atualizado 29/07/2024 15:27

Rio - Juliette está em Fernando de Noronha com o namorado, Kaique Cerveny, para dias de descanso. No domingo (28), a cantora contou nas redes sociais que fez uma homenagem à irmã, Julienne, que faleceu em 2007 aos 17 anos em decorrência de um AVC causado por um aneurisma.

fotogaleria

A ex-BBB fez um passeio para observar as aves da ilha junto com o projeto social local 'Aves de Noronha'. Juliette, então, batizou um pássaro com o nome da irmã e mostrou o certificado no Instagram.



O pássaro escolhido é da espécie Juruviara-de-noronha, também conhecido como sebito-de-noronha. Em 2021, a ONG nomeou uma ave da mesma família com o nome de Juliette. Esta foi a primeira vez que a cantora conheceu o local.



"Juliette foi uma das primeiras aves batizadas pelo 'Aves de Noronha'. Hoje, as Juliettes se encontraram para lembrar que essa história de luta já está sendo e será ainda mais marcada com vitórias", escreveu a ONG em uma publicação nas redes sociais.