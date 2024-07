Grávida do terceiro filho, Virginia posa em família - Reprodução

Publicado 29/07/2024 13:03 | Atualizado 29/07/2024 13:04

Rio - A influenciadora digital Virginia, de 25 anos, utilizou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (29), para contar que a família finalmente irá se mudar para a nova mansão . A residência luxuosa de 7 mil m² fica em Goiânia e conta com sete suítes, cinema, sauna, salão de beleza, elevador e muito mais."Já era para eu estar dormindo, mas estou numa ansiedade. É hoje que a gente muda", anunciou a empresária nos stories do Instagram durante a madrugada. "Hoje é o dia. Depois de três anos vamos para a nossa casa! Padre Marcos já foi abençoar a casa", escreveu a influenciadora no vídeo.