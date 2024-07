Yuri Lima - Reprodução/Instagram

Yuri LimaReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2024 20:09

Rio - Quase 20 dias após Iza revelar que estava sendo traída por Yuri Lima, o jogador do Mirassol fez uma publicação pela primeira vez. Nesta segunda-feira (29), o atleta usou os Stories, do Instagram, para compartilhar um trecho da música "Dias de luta, Dias de Glória", da banda Charlie Brown Jr.

fotogaleria

No trecho destacado por Yuri, a música diz: "A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho. Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. E eu sou feliz e canto, o Universo é uma canção. E eu vou que vou. História, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória".

Relembre o fim do relacionamento

"Ela não merecia passar por isso! […] Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza".