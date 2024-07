Ana Hickmann durante ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 16:29

Rio - Ana Hickmann de 43 anos, compartilhou em seu Instagram, um novo ensaio fotográfico cheio de beleza e estilo nesta segunda-feira (29). A apresentadora do Hoje em Dia, da Record TV, apareceu com diversos looks: estampados, coloridos e branco, deixando o corpo em evidência.

"Verão é a minha estação favorita do ano e eu já estou pensando no que vou vestir nesses dias!!!! Nada melhor do que looks refrescantes e leves", legendou ela na publicação. Os fãs logo comentaram: "Ana você ficou ainda mais bonita", "Cada peça mais linda que a outra, encantada."

Ana Hickmann está namorando o apresentador Edu Guedes, e em junho ambos ficaram noivos. O pedido surpresa foi feito por Edu em Portugal.