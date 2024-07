Maisa - Reprodução / Instagram

Rio - Maisa recordou nesta segunda-feira (29), quando escapou de um incêndio há um ano que atingiu um apartamento no 26º andar de um edifício no Recife, em Pernambuco. No stories do Instagram, a atriz agradeceu pelo "renascimento".

"Exatamente 1 ano do nosso renascimento e do dia em que mais senti medo em toda a minha vida. Grata pela vida de cada um que saiu daquele apartamento e, graças a Deus, também pode recomeçar diariamente. Ainda bem que a gente é fênix", escreveu a atriz ao compartilhar fotos com os amigos que também estavam no local que pegou fogo.Maisa estava no 26º andar do edifício, acompanhada de sete pessoas. O fogo teve início por volta das 10h, deixando duas pessoas presas no apartamento. Ela e duas amigas conseguiram sair do espaço e uma babá retirou uma criança.Os jovens que permaneceram dentro do apartamento aguardaram a liberação dos bombeiros para sair de um dos quartos, já que havia fogo e fumaça na sala, por onde eles teriam que passar. Por volta das 11h30, os dois foram resgatados.