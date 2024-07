Fabiana Justus revela que fará nova cirurgia - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 16:19 | Atualizado 29/07/2024 16:19

Rio - Fabiana Justus contou nesta segunda-feira (29) que passará por uma nova cirurgia nesta semana, para a retirada de um tumor benigno na paratireoide. No Stories do Instagram, a influenciadora tranquilizou os fãs explicando que é um procedimento simples e que não tem a ver com a leucemia mieloide aguda enfrentada por ela nos últimos meses.