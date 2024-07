Paulo André foi classifica para as Olimpíadas pela segunda vez - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 20:52

Rio - Paulo André, de 25 anos, foi à Paris, nesta segunda-feira (29), para competir nos Jogos Olímpicos de 2024, e mostrou desde o embarque até a chegada para os seguidores. O velocista saiu pela manhã de Portugal, onde ficou durante cinco dias fazendo a preparação para a disputa, e chegou na capital francesa nesta tarde. Ele foi classificado para representar o Brasil nas provas de 100 metros rasos e no revezamento 4x100m.

"Muito feliz em estar aqui, mais um sonho realizado", escreveu o atleta nas redes sociais. Ele lembrou que esta é sua segunda vez na competição: "Desde os meus 14 anos eu sonho com momentos como este e a hora chegou. Finalmente posso dizer: ESTOU NA MINHA SEGUNDA OLIMPÍADA! Agradeço a Deus por me colocar aqui. Espero aproveitar cada momento e dar 200% de mim. Deus é fiel!".

Nos comentários da postagem feita no Instagram, fãs e amigos se animaram. "Voa irmão", desejou Igão, apresentador do podcast "PodPah". E uma internauta brincou: "Na categoria de homem mais lindo do mundo é ouro". "Voa, traz essa medalha pra gente", vibrou mais uma seguidora.

Paulo André, que participou do BBB em 2022, alcançou as semifinais nas Olimpíadas de 2020 e no Mundial de 2019, e já conquistou uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2019.