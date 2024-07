Bianca Andrade - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 17:43

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, resolveu mudar o visual no último domingo (28). A empresária abandonou os fios escuros e adotou um tom de "morena iluminada". O resultado da transformação foi compartilhado nas redes sociais do cabeleireiro da influenciadora, Eder Fernando.

"Trend Alert : 'Easy Chic' é o novo look que criei para ela, e confesso que foi o que eu mais AMEI até hoje, nunca tinha conseguido traduzir com tanta clareza uma cor criada para uma personalidade que eu conheço. Um mix de tons harmoniosamente conversando entre si", escreveu o profissional.Nos comentários, internautas elogiaram a beleza de Bianca, chegando a apontar uma semelhança com Maya Massafera e até Gisele Bündchen. "O melhor cabelo dela", disse uma fã. "A cor ficou tão perfeita e combinou tanto com ela que a cor dos olhos até realçaram", apontou outra. "A cara da Maya Massafera", comentou uma internauta. "Olhei rápido e achei que fosse a Gisele Bündchen", apontou outra seguidora.