Andre Marques publica texto emocionante sobre morte de cachorraReprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 16:01

Rio - Andre Marques usou as redes sociais para se despedir da cachorra apelidada de Gorda, que o acompanhava há quase 14 anos. No Instagram, o apresentador emocionou os seguidores ao publicar um longo texto falando sobre os últimos dias que teve ao lado do animalzinho de estimação.

"Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… estou passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou.", iniciou ele na legenda da publicação com um vídeo ao lado da cachorra. "Quase 14 anos…. esse dias conversei com ela durante uns exames e disse: não morre dormindo do meu lado, não, que eu te mato, hein Gorda", riu ele.

"Quero esse susto não! Eu disse: fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos nao médico e tal, que aí eu me preparo e blá blá blá. Falei isso terça-feira para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos. Na sua prova de amor final, ela fez o que eu pedi. Ficou meio mal ontem, fomos ao médico e hoje nos despedimos nesse plano aqui. Ela descansou", escreveu.

Andre disse ainda que, durante os últimos dias da cachorra, viveu em função do animal de estimação e que, apesar da tristeza, poderá respirar um pouco mais aliviado agora. "Eu agora vou conseguir descansar um pouco também, tentar dormir mais de três horas por noite, não acordarei para ver se ela está respirando ou para levá-la para mijar", disse.

"Essa era minha rotina, que eu cumpri com excelência até o final. Como eu sempre dizia para ela: estou com você até o final! Peguei no rosto dela, fiquei olho no olho até ela fechar o olhinho. Obrigado por tanto. Sou grato. Mas está doendo para cassete", finalizou ele, que explicou ter publicado este texto em respeito às pessoas que seguem ele e conhecem o amor do apresentador pelos animais de estimação.

Nos comentários, os internautas ficaram emocionados com a publicação e enviaram forças a Andre. "Esse dia é triste mesmo. Despedir de um amor nunca é fácil! Força aí!", escreveu um perfil. "Caramba! Difícil demais! Meus sentimentos!", desejou outro. "Oh, meu Deus. Entendo muito sua dor, que Deus te abençoe e conforte seu coração", disse um terceiro.