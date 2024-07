Gretchen surpreende fãs ao aparecer com olhos inchados - Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 12:19

Rio - Gretchen, de 65 anos, pegou seus fãs de surpresa ao publicar uma foto em seu perfil do Instagram, no último fim de semana, com os olhos inchados e avermelhados. A cantora explicou que passou por uma nova cirurgia plástica, no sábado (27), para remover o excesso de pele da região das pálpebras. O procedimento é chamado de blefaroplastia.

Gretchen, então, tranquilizou os admiradores e contou que o pós-operatório está dentro do previsto, tanto que ela não sente dor na região dos olhos. "Estou muito feliz com o resultado. Ainda estou inchada, estou no segundo dia de operada. Operei no sábado. está vermelhinho, mas já estou muito bem. Não tenho dor. Eu sei que o resultado vai ficar incrível. Está com pontos. Parece que coloquei um delineador à la Jade, mas é isso, fica um pouquinho inchado", afirmou.

Gretchen é casada com o saxofonista Esdras de Souza, que surpreendeu seus seguidores recentemente nas ao mostrar a mudança em sua aparência nos últimos anos.