Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, lamenta perda de amiga - Instagram / Reprodução

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves, lamenta perda de amigaInstagram / Reprodução

Publicado 29/07/2024 10:26

Rio - Ao contrário do que foi publicado no site do DIA, neste domingo (28), a mãe do jogador Neymar, Nadine Gonçalves, lamentou a morte de uma amiga e não da própria mãe. A informação é da assessoria de imprensa do atleta.

Em publicação no Instagram feita neste domingo (28), Nadine fez uma homenagem a quem chamou de mãe e amiga.

"Dói demais saber que não verei mais você, saber que não receberei mais suas mensagens, uma ligação e um abraço. Infelizmente terei que me acostumar", iniciou Nadine. "Me sinto privilegiada de ter sido chamada por você, de 'minha filha' e 'minha menina'. Você me adotou quando eu mais precisava de um colo de mãe".

Pedimos desculpas aos leitores pelo erro.