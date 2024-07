Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Diogo Nogueira e Paolla OliveiraReprodução do Instagram

Publicado 29/07/2024 08:25

Rio - Olha a noiva!! Paolla Oliveira, de 42 anos, arrasou no look para curtir uma festa julina, neste domingo (28). Ela usou vestidinho branco e até véu. Em publicações feitas no Instagram, além da produção, a atriz também mostrou que aproveitou o arraiá no maior clima de romance com o namorado, Diogo Nogueira. Os dois trocaram beijos e dançaram juntinhos.

"Aos 45 do segundo tempo, mas veio aí", escreveu ela na legenda. Os internautas não economizaram nos elogios. "A noivinha mais linda", disse um admirador de Paolla. "É muito linda essa mulher", afirmou outro. "Casem de verdade", pediu uma terceira pessoa.

Diogo também compartilhou com os fãs alguns momentos da festa. Em alguns vídeos, ele aparece cantando músicas como "Frevo Mulher", de Zé Ramalho, e "Alma Boêmia", um de seus sucessos, durante a celebração. Em outra postagem, ele surge dançando a canção "Esperando na Janela" com Paolla e exibindo sua produção para o arraiá. "Hoje é dia de festejar", declarou ele na legenda.

