Sasha Meneghel ganha festa de aniversário surpresa ao som de música da Xuxa - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 29/07/2024 07:50 | Atualizado 29/07/2024 07:51

Rio - Sasha Meneghel completou 26 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, o cantor João Lucas, 25. Ele utilizou as redes sociais para contar que apesar do aniversário da estilista ter sido neste domingo (28), a comemoração aconteceu alguns dias antes, com direito até a assoprar as velinhas ao som de "Parabéns da Xuxa", canção da mãe da aniversariante.



"Essa semana fizemos a primeira festa surpresa dela, o susto", escreveu o cantor no vídeo compartilhado nos stories do Instagram, do momento em que Sasha chega em casa e vê todos reunidos para a comemoração.