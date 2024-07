Fabiana Justus comemora crescimento do cabelo em tratamento de câncer: ’Me enxergar’ - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus comemora crescimento do cabelo em tratamento de câncer: ’Me enxergar’Reprodução / Instagram

Publicado 29/07/2024 09:51

fotogaleria

Nos comentários da publicação, internautas e famosos reagiram. "Fa, você está na sua fase mais bonita, juro. E eu te conheço há muitos anos", elogiou a influenciadora digital, Shantal. "Extremamente emocionante quando o cabelo começa a crescer e aparecer, só quem passa pra entender a sensação maravilhosa desses cabelinhos brotinhos de 'vida nova'! Deus a abençoe imensamente", desejou uma usuária do Instagram. "Absurdamente linda", opinou outra seguidora.A influenciadora é filha do empresário Roberto Justus com Sasha Cryzman. Em abril deste ano, ela fez o transplante de medula óssea . No início deste mês, Fabiana celebrou os 100 dias da realização do procedimento , comemorando sua recuperação e progresso. Todas as etapas do seu tratamento têm sido registradas nas redes sociais.