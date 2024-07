Gabriely Miranda e Cíntia Ramos surgem de mãos dadas - Reprodução

Publicado 28/07/2024 20:21

Rio - O atacante Endrick, de 18 anos, foi oficialmente apresentado como jogador do Real Madrid neste sábado (27), mas dividiu as atenções das redes sociais. Isso porque, durante a cerimônia, internautas notaram a proximidade de Gabriely Miranda, namorada do atleta, e Cíntia Ramos, sua mãe. As duas já trocaram supostas alfinetadas e protagonizaram um 'climão' em rede nacional.

Dessa vez, Gabriely, de 21 anos, e a sogra, de 43, sentaram juntas e deram as mãos. No fim do evento, Endrick posou com a família e a namorada, que até compartilhou o registro no Instagram. "A paz já está reinando em Madrid", brincou um usuário do X, antigo Twitter.

Em maio, durante o programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, o jogador confessou o desejo de se casar e formar uma família em breve. Logo em seguida, sua namorada foi questionada por Bial se trocaria o Brasil pela Espanha, e respondeu que não sabia: "É uma incógnita ainda".

Cíntia prontamente retrucou a nora, afirmando que eles eram muito jovens para casar e que o jogador deveria se concentrar na carreira. "A única coisa que temos certeza é que ele vai lá e vai brilhar", desconversou.

No último domingo (21), uma nova polêmica surgiu a partir de um vídeo da festa de aniversário do atleta. Após dar o primeiro pedaço de bolo para seu irmão Noah, de 4 anos, Endrick foi repreendido pelo caçula ao tentar entregar a segunda fatia para sua companheira. "Vai dar para a mamãe", disse o pequeno.