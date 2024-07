Neymar e Bruna Biancardi em clima de romance - Reprodução/Instagram

Neymar e Bruna Biancardi em clima de romance Reprodução/Instagram

Publicado 28/07/2024 18:07

Rio - Bruna Biancardi recebeu uma 'bronca' de Neymar durante um jantar com amigos. A influenciadora estava gravando alguns pratos com doces de chocolate e deixou de fora o do jogador, que era de pistache. Ao notar a situação, ele questionou a amada.

"O meu você não filma? Tem preconceito com o meu pistache? Porra, ela filmou os três só", disse enquanto ela registrava o momento para o Instagram. Bruna caiu na gargalhada e respondeu: "Sem graça".

Neste sábado (27), Neymar e Biancardi desfrutaram de um 'vale night' para jantar sem a filha, Mavie. "Jantar do papai e da mamãe sem a neném", escreveu o atleta nas redes sociais. Bruna também compartilhou o momento.