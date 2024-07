João Guilherme fala sobre vontade de ter filhos - Reprodução / SBT

Publicado 28/07/2024 11:19

Rio - João Guilherme revelou os planos para a paternidade na noite deste sábado (27), durante o programa "Sabadou com Virginia", do SBT. O ator afirmou que sempre quis ser pai cedo, mas que ficou ainda mais inspirado após o irmão Zé Felipe se tornar pai.

"Eu morro de vontade de ter filhos, juro! Eu sempre quis ser pai jovem, até porque eu amo criança, amo cuidar e acho que poder educar alguém é muito valioso. Claro, é uma gigantesca responsabilidade, mas eu gosto", afirmou ele, que disse ter ficado mais inspirado desde que Virgínia Fonseca entrou na vida de Zé Felipe.

"Depois que eu vi vocês, de verdade, aumentou mais ainda a vontade, porque eu vi o meu irmão antes de você e das filhas na vida dele. E eu vejo meu irmão hoje. E realmente vejo como o Zé é um cara muito mais legal, um cara muito mais centrado em muita coisa. Eu vejo você e o Zé e como vocês realmente fazem muito bem um para o outro, como vocês se dão super bem, pelo menos é o que eu vejo daqui, como vocês realmente vivem em Harmonia e isso é muito importante", continuou.

Em seguida, João Guilherme falou sobre o tipo de companheira que acha importante para ter um filho junto. "Nunca que eu ia querer ter um filho com uma mãe, com alguém que não fosse a mulher que eu queria que esteja do meu lado pra criar esses filhos juntos, alguém que eu confiasse. Que essa essa mulher pudesse educar muito bem o meu filho. Uma mulher educada, que compartilhe de valores parecidos com os meus. Acho que isso é muito importante. A partir do momento que a pessoa que que eu amo quiser e estiver pronta para isso, até porque não sou eu quem vai carregar essas crianças, eu estou pronto", afirmou.